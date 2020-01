Vanwege brand in de elektra in het plafond op Amsterdam Sloterdijk reden dinsdagochtend tijdelijk geen treinen van en naar het station. Inmiddels is het treinverkeer weer hervat, zo bevestigt een NS-woordvoerder rond 12.25 uur aan NU.nl.

De brand brak rond 11.30 uur uit. Volgens de woordvoerder ontstond de brand vermoedelijk bij perron 3 en 4. Vanwege de brand waren dinsdagochtend tijdelijk alle perrons afgesloten, maar deze zijn allen inmiddels weer vrijgegeven, zo bevestigt de woordvoerder.

"De brand breidt zich niet verder uit en is onder controle", laat een woordvoerder van de brandweer weten. "De brandweer blijft ter plaatse en draagt het straks over aan de technische dienst." Bij de brand is niemand gewond geraakt.

Verschillende reizigers lieten aan nieuwspartner AT5 weten dat ze in een stilstaande treinen vastzaten. "De trein vanaf Amsterdam Centraal naar Uitgeest staat al tien minuten stil buiten het station en gaat zo waarschijnlijk terug naar Amsterdam Centraal", zo meldde een van hen. De woordvoerder van de NS kon niet bevestigen dat er sprake was van een of meerdere stilstaande treinen vanwege de brand.

Ook enkele metro's rijden een andere route. Metro 50 en metro 51 rijden niet verder dan de halte Burgemeester De Vlugtlaan.

Naar verwachting is de verstoring in het treinverkeer rond 13.00 weer geheel opgelost.