Het Amsterdamse stadsbestuur staat niet negatief tegenover het voorstel van oppositiepartijen om een gebied waar auto's van toeristen en dagjesmensen worden geweerd in te stellen.

Dat laat het college van burgemeester en wethouders weten in een antwoord op het alternatieve plan voor de Agenda Autoluw van CDA, VVD, DENK, ChristenUnie, Forum voor Democratie en de Partij van de Ouderen. Volgens het stadsbestuur moet er een onderzoek worden uitgevoerd en kan een dergelijk gebied mogelijk ook in andere delen van de stad worden ingesteld.

"Als ruimte zeer schaars is, is het beter om onderscheid te maken tussen verschillende groepen automobilisten", schreven de oppositiepartijen in hun plan. "Het is dan beter om de ruimte zo te verdelen dat toeristen of andere bezoekers in P+R's of elders waar ruimte is gaan staan, maar Amsterdammers wel de kans geven om in de buurt van hun eigen woning te parkeren, zodat zij daar kunnen blijven wonen zonder groot tijdverlies."

De oppositiepartijen stelden het plan op omdat ze ontevreden zijn over de huidige Agenda Autoluw, het voorstel van het stadsbestuur om met 27 maatregelen, experimenten en alternatieven het aantal auto's te verminderen. In het plan is onder andere een proef opgenomen om de Weesperstraat op te knippen en eenrichtingsverkeer in te stellen op de Oostertoegang. De partijen vrezen dat het plan tot meer drukte op bijvoorbeeld de Kattenburgerstraat en de wijken rond de Weesperstraat leidt.

De gemeenteraad neemt woensdag of donderdag een besluit over de Agenda Autoluw. Dan wordt ook gesproken over het alternatieve plan van de oppositiepartijen. Daarna wordt het plan van het stadsbestuur verder uitgewerkt.