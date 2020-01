De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag een 41-jarige man op de A4 in Amsterdam aangehouden op verdenking van witwassen.

De man had in totaal ruim 7.000 euro aan contant geld en voor ruim 50.000 euro aan sieraden bij zich. De man bleek later echter een uitkering te hebben.

De politie controleerde de man op de A4 in Amsterdam. In de auto zaten de 41-jarige verdachte en zijn 24-jarige vriendin. Ook zat er nog een 28-jarige vriendin van de vrouw in de auto.

Toen agenten de auto doorzochten, vonden ze speciale telefoons die in het criminele circuit gebruikt worden om geheime berichten naar elkaar te sturen. De man verklaarde dat hij coffeeshophouder in Rotterdam was, maar die verklaring bleek niet te kloppen.

De politie vond 6.000 euro aan contant geld in de auto. Ook viel het de agenten op dat de man voor ruim 50.000 euro aan sieraden droeg. Daardoor was er voor de agenten genoeg aanleiding om de man aan te houden op verdenking van witwassen. Toen ze de man fouilleerden, bleek hij nog een bundel met in totaal 1.020 euro aan contant geld bij zich te hebben.