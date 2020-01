De gemeente Amsterdam inventariseert alle gemeentelijke panden van vóór 1960 en vervangt per direct loden waterleidingen. Daarbij wordt prioriteit gegeven aan kinderdagverblijven en scholen.

In onder meer Tuindorp Nieuwendam en Tuindorp Buiksloot in het Amsterdamse stadsdeel Noord werden onlangs loden leidingen ontdekt. Naar schatting heeft de stad nog duizenden woningen en andere gebouwen van vóór 1960 met loden leidingen. De corporaties hebben aangegeven dat het grootste deel van die woningen ten minste één keer intensief is gerenoveerd, waarbij loden leidingen zijn vervangen. De nog resterende loden waterleidingen worden nu ook zo snel mogelijk gesaneerd.

Een groot deel van de woningen in Tuindorp Nieuwendam en Tuindorp Buiksloot is eigendom van Ymere. De woningcorporatie heeft inmiddels ongeveer 6.300 woningen onderzocht en bijna achthonderd watermonsters laten nemen.

In principe is de huiseigenaar van een pand zelf verantwoordelijk voor het vervangen van loden leidingen. Als die dit echter weigert, kan de gemeente momenteel op basis van het Bouwbesluit niet ingrijpen. Amsterdam vindt dat de landelijke regels hieromtrent moeten worden aangepast, zodat een eigenaar toch kan worden verplicht loden leidingen te vervangen. Daarover is de gemeente in gesprek met de betrokken ministeries.