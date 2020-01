Een motorrijder is zondagmiddag zwaargewond geraakt bij een botsing met een auto op de Willem de Zwijgerlaan in het Amsterdamse stadsdeel West.

De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. In de buurt landde ook een traumahelikopter. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Of hij of zij in levensgevaar is, is onduidelijk.

De toedracht van het ongeval is nog onbekend. De politie heeft een onderzoek ingesteld.

Op de Willem de Zwijgerlaan gebeuren vaker verkeersongelukken. In augustus liep een fietser hoofdletsel op toen ze werd geschept door een taxi op de kruising van de Willem de Zwijgerlaan en de Jan van Galenstraat. Op diezelfde kruising raakte ook in mei een fietser gewond na een aanrijding met een auto.