De Dam in Amsterdam stond zaterdagmiddag helemaal vol met tulpen om te vieren dat het tulpenseizoen is begonnen.

In totaal stonden er zo'n 200.000 tulpen op de Dam.

Liefhebbers van de bloem mochten vanaf 13.00 uur gratis een boeketje plukken en meenemen. De organisatie verwachtte vooraf dat rond 17.00 uur alle tulpen meegenomen zouden zijn.

De actie stond in het teken van Nationale Tulpendag, wat een initiatief is van Nederlandse tulpenkwekers. Deze dag wordt er gevierd dat het tulpenseizoen weer is begonnen.

Het thema van deze editie was World of Colours, wat tot uiting kwam in het kleurrijke ontwerp van de tulpentuin.

De tulpentuin is bedoeld voor iedereen die van kleur houdt. "Mensen van allerlei achtergronden en nationaliteiten komen hartje winter naar dit typisch Hollandse lentefeest", aldus de organisatie.

Voordat de tulpentuin openging, en mensen de bloemen mochten plukken, was het geheel vanaf een speciale kijkersbrug te bewonderen.