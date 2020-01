Binnenland Gideon G. krijgt 23 jaar cel voor liquideren Vincent Jalink in Diemen De dertigjarige Gideon G. is vrijdag door de rechtbank in Amsterdam veroordeeld tot een gevangenisstraf van 23 jaar voor het doodschieten van de 38-jarige Vincent Jalink op 28 mei 2016. De rechtbank weegt in de straf zwaar mee dat de liquidatie werd gepleegd in het bijzijn van de destijds negenjarige zoon van het slachtoffer.