Blinde en slechtziende leerlingen hebben vandaag samen met wethouder Marjolein Moorman (Onderwijs) hun nieuwe schoolgebouw geopend in Nieuw-West.

Visio Amsterdam was voorheen gehuisvest aan de Slotermeerlaan en in Huizen. Inmiddels zijn de leerlingen en het personeel van beide locaties verhuisd naar de Burgemeester Eliasstraat in Nieuw-West.

De school is bedoeld voor leerlingen met een visuele beperking in onder meer het speciaal basis- en speciaal voortgezet onderwijs. Tijdens de opening werd een mozaïekbankje onthuld door zowel de wethouder als de leerlingen. Ook hielden de leerlingen toespraken.

"Het pand is een oude school uit de jaren 60", vertelt Michiel Bormans. "Dit is tijdens de nieuwbouw in oorspronkelijke staat hersteld. Ook is het gebouw heel licht, wat belangrijk is voor onze doelgroep".

Volgens Bormans hebben de leerlingen hun nieuwe school goed ontvangen. "Een van hen zei zelfs: 'Het is hier veel mooier dan in Huizen!' Dat de architect dat net hoorde, was extra leuk".