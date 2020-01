De coldcasekalender die vrijdag is uitgebracht, bevat dit jaar zes Amsterdamse zaken. De kalender heeft in totaal 52 onopgeloste moordzaken en wordt verspreid onder gedetineerden in Nederlandse gevangenissen en tbs-klinieken, in de hoop dat dit tot tips over een van de zaken leidt.

De oudste Amsterdamse zaak die in de kalender wordt beschreven, is die van de 28-jarige gedode taxichauffeur Abdul Majeed Khan. Hij werd op 17 mei 2001 dood achter zijn stuur aangetroffen in de Westbroekstraat in het Amsterdamse stadsdeel Zuidoost. Hij bleek van dichtbij te zijn doodgeschoten. In 2001 besteedde de politie uitgebreid aandacht aan de zaak vanwege de ruzie tussen de twee taxibedrijven TCA en Taxidirect. Het is niet bekend of deze moord daar iets mee te maken heeft.

Een paar jaar later, op 27 augustus 2005, werd de 26-jarige Ier Damien Mooney rond 6.15 uur doodgestoken na een confrontatie met een man op de Herengracht, ter hoogte van het Koningsplein. De politie hield eerder een man aan als verdachte in de zaak, maar die werd wegens gebrek aan bewijs weer vrijgelaten. Er is vooralsnog niemand veroordeeld voor de dood van Mooney.

De kalender vraagt ook aandacht voor de zaak van 15 augustus 2008. Toen werd het lichaam van een man aangetroffen in een groenstrook aan de Durgerdammerdijk in het Amsterdamse stadsdeel Noord. In zijn maag zaten tientallen bolletjes cocaïne. De politie tast na al die jaren nog altijd in het duister over de identiteit van de man.

112 Gedetineerde legt uit wat hij van de kalender vindt

Man verdwijnt na afspraak in Amsterdamse Bos

Bijna tien jaar geleden, op 29 november 2010, reed de 44-jarige Roel Otten naar het Amsterdamse Bos voor een afspraak met onbekende mannen. Sindsdien ontbreekt van Otten ieder spoor. Ook zijn auto is nooit meer gevonden. Otten hield zich bezig met criminele activiteiten, waardoor de politie ervan uitgaat dat hij slachtoffer is geworden van een misdrijf.

Zo'n drie jaar later raakte ook de 36-jarige Rachid Zaoudi vermist. Hij belde zijn moeder op donderdag 5 december 2013 om haar te feliciteren met haar verjaardag en hij beloofde haar die zaterdag bij haar langs te komen. Hij kwam echter niet opdagen. Zijn auto stond nog bij zijn huis en hij heeft sindsdien geen geld meer opgenomen. Ook Zaoudi was actief in de criminele wereld en had meerdere schulden.

Mogelijke vergismoord in Osdorpse flat

In de coldcasekalender komt ook een vermoedelijke vergismoord van woensdag 28 januari 2015 aan bod. Toen werd de 37-jarige Ghanees Augustine Nyantakyi dodelijk geraakt door kogels van zware automatische wapens bij de flat van zijn vriendin aan de Wolbrantskerkweg in de Amsterdamse buurt Osdorp. Getuigen hebben verklaard dat ze een auto zagen wegrijden.

Volgens de politie is het nog altijd een raadsel waarom Nyantakyi is vermoord en werd hij mogelijk verward met een crimineel die in dezelfde flat verbleef. Het slachtoffer is op geen enkele wijze te linken aan zware criminaliteit.

In januari 2017 werd de coldcasekalender voor het eerst uitgebracht bij wijze van proef. De test bleek succesvol, waarna de politie besloot de kalender jaarlijks te verspreiden onder gedetineerden in gevangenissen. Sinds dit jaar verschijnt de kalender ook in tbs-klinieken.