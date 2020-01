Amsterdam

Coldcasekalender behandelt dit jaar zes Amsterdamse zaken

De coldcasekalender die vrijdag is uitgebracht, bevat dit jaar zes Amsterdamse zaken. De kalender heeft in totaal 52 onopgeloste moordzaken en wordt verspreid onder gedetineerden in Nederlandse gevangenissen en tbs-klinieken, in de hoop dat dit tot tips over een van de zaken leidt.