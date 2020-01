De plannen om de binnenstad autoluw te maken houdt veel Amsterdammers bezig. Enkele tientallen bewoners kwamen vanavond naar de Stopera - het gebouw waar het stadhuis en de opera gevestigd zijn - om hun zorgen te uiten. De toeloop was zo groot, dat de vergadering naar een later tijdstip en een grotere zaal werd verplaatst.

De bewoners, van bijvoorbeeld Kattenburg, de Houtmankade en het Singel, vrezen juist voor meer verkeersdrukte in hun buurt. Auto's moeten namelijk omrijden doordat de gemeente meerdere straten 'opknipt'.

"We hebben meegemaakt hoe de drukte enorm is toegenomen", zegt Har Tortike, die op de Houtmankade woont. "En nu komt er nog eens veertig procent bovenop. Dat gaat niet goed meer. Dat is aan de Périphérique (ringweg in Frankrijk, red.) rond Parijs wonen. "

Ook huisarts Arnoud Robbers, die een praktijk heeft op het Singel, zag dat het eerder al drukker werd na een maatregel van de gemeente om de auto elders te weren. "Wij hebben gemerkt dat er veel sluipverkeer ontstaat op de Noordwestelijke grachtengordel na de knip op de Nieuwezijds Voorburgwal. En wij zijn bang dat als er nieuwe knips worden gemaakt, dat er weer meer sluipverkeer ontstaat."

Noodzaak voor maatregelen

GroenLinks ziet de reacties als bewijs dat er meer maatregelen moeten komen om de auto te weren. "De hoofdboodschap is volgens mij dat veel meer mensen nog veel meer autoluw willen", zei raadslid Zeeger Ernsting. "En dat ze het nog niet ver genoeg vinden gaan. En ergens begrijp ik dat ook heel goed."

"Zeeger Ernsting vind ik gewoon een pyromaan die naar zijn eigen vuur aan het kijken is", reageerde Forum voor Democratie-raadslid Kevin Kreuger. "Hij staat een beetje solidair te doen met al die bewoners, terwijl het zijn beleid is die dit veroorzaakt." Kreuger vindt dat er een 'democratisch voorkeursbeleid' wordt gevoerd.

Of de plannen van het stadsbestuur inderdaad doorgaan of dat er een gedeelte wordt aangepast zal over een paar weken blijken.