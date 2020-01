Een motoragent is bij het oprijden van een trap bij metrostation Rokin in het centrum van Amsterdam bijna ten val gekomen. Dat blijkt vrijdag uit beelden van getuigen. Wanneer het voorval heeft plaatsgevonden, is niet duidelijk. Een politiewoordvoerder heeft het voorval bevestigd.

Op de beelden is te zien dat de agent eerst met de motor naar beneden rijdt en enige tijd later weer met zijn voertuig omhoog probeert te rijden. Bovenaan de trap slipt het achterwiel weg, waardoor de motor kantelt en de agent van de motor springt.

Waarom de agent met de motor naar beneden reed, is volgens de woordvoerder onduidelijk, maar motoragenten krijgen volgens hem vrijstelling van verkeersregels zolang dat geoorloofd is. Of dat bij dit incident ook het geval was, wordt onderzocht.