De kunstenares Airco Caravan heeft woensdagochtend zonder toestemming van het stadsdeel Zuid een bronzen standbeeld van Martin Luther King in het gelijknamige Amsterdamse park geplaatst.

Het is niet de eerste keer dat de kunstenares een kunstproject rond King uitvoert. In 2018, vijftig jaar na de moordaanslag op de activist, plaatste zij al meerdere kleine standbeelden in de stad. Een daarvan staat nog steeds bij de hoofdingang van het Martin Luther Kingpark.

Ze vond het echter tijd voor een permanent standbeeld. Buurtbewoners en stadsdeel Zuid waren het hier in eerste instantie mee eens. Nadat de kunstenares was begonnen met de voorbereidingen, veranderde het stadsdeel van standpunt: ze moest een ander tijdelijk project uitvoeren.

Caravan besloot het beeld daarom zonder toestemming van het stadsdeel te plaatsen. "Iedereen die ik tot nu toe spreek, is laaiend enthousiast over het standbeeld en wil dat het op deze plek blijft staan. Ik hoop dan ook echt dat het stadsdeel besluit om het standbeeld te laten staan", laat zij weten.

In een reactie aan AT5 laat stadsdeel Zuid weten het te betreuren dat het standbeeld zonder overleg en tegen de afspraken in geplaatst is. Het stadsdeel wil in gesprek gaan met de kunstenares en zegt het beeld niet direct te verwijderen; wel wordt gecontroleerd of het veilig is geplaatst.