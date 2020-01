Binnenland Verdacht pakket bij joods restaurant in Amsterdam is geen explosief Voor het joodse restaurant HaCarmel aan de Amstelveenseweg in het Amsterdamse stadsdeel Zuid is woensdagochtend een verdacht pakket aangetroffen. Na uitgebreid onderzoek van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) blijkt dat er geen explosief aanwezig is.