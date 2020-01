Twee mannen, van wie één verkleed was als pakketbezorger, hebben woensdag rond 20.05 uur een overval gepleegd op een woning aan de Schutterweg in Tuindorp Oostzaan in Amsterdam-Noord. Daarbij is een bewoner lichtgewond geraakt.

Volgens de politie waren er meerdere bewoners aanwezig in de woning. De bewoner die lichtgewond raakte, is ter plaatse behandeld door ambulancepersoneel.

De overvallers deden zich voor als medewerkers van een pakketbezorgingsdienst. Een van hen had werkkleding aan met het merk van de dienst. De twee mannen hebben buit gemaakt, maar de inhoud van de buit is nog onbekend.

Wel is bekend dat ze de auto van een van de bewoners hadden meegenomen. Die auto is even later om de hoek van de woning weer gevonden. Een van de verdachten is tussen de 1.80 tot 1.90 meter en de ander was vrij klein en had een legergroene jas aan.

De forensische opsporingsdienst en de recherche zijn ter plaatse voor verder onderzoek.