De politie heeft dinsdagavond in het televisieprogramma Opsporing Verzocht beelden getoond van drie mannen die in de nacht van 3 op 4 mei designerhorloges en -tassen hebben gestolen bij een woninginbraak in de Amsterdamse buurt Oud-Zuid.

De bewoners waren op vakantie toen de inbrekers toesloegen in het huis in de buurt van het Valeriusplein.

Het drietal was ruim twee uur bezig om via de voordeur het pand in te komen. De mannen hebben uiteindelijk twee flessen champagne buitgemaakt en een kluis die ze in het geheel van de muur hebben gesloopt. In de kluis zaten tassen en horloges van designermerken, waaronder Rolex.

De politie hoopt te spreken met mensen die weten waar de sieraden of tassen nu zijn.