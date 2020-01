De gemeente heeft onlangs armleuningen geplaatst op het "gevaarlijk" bankje aan de Korte Prinsengracht in het centrum van Amsterdam. De Amsterdamse reddingsbrigade liet zondag weten dat op diezelfde plek vorig jaar zeker drie mensen te water raakten, van wie twee zijn overleden.

Volgens de reddingsbrigade staat het bankje te dicht bij de kade. Ook Roel Piera van het nabijgelegen koffiehuis DBP is bezorgd over het bankje. Zijn zaak vangt daklozen op en veel van die daklozen verzamelen zich regelmatig bij het bankje. "In augustus is iemand die veel bij ons kwam in het water gevallen en verdronken. Naar aanleiding daarvan hebben we het erover gehad om het bankje te verplaatsen."

Stadsdeel Centrum laat weten dat het bankje naar achteren wordt verplaatst, maar dit is vooralsnog niet gebeurd.