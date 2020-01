Een automobilist is dinsdag rond 16.00 uur de macht over het stuur verloren en heeft daarbij twee auto's geraakt op de A10 Oost in Amsterdam.

De betreffende automobilist raakte gewond en is ter plaatse door ambulancepersoneel onderzocht. Het is niet bekend of hij of zij voor verdere behandeling naar het ziekenhuis is gebracht.

Het zwaarbeschadigde voertuig is door een berger weggesleept.De politie heeft een onderzoek ingesteld naar de oorzaak van het ongeval.

Door het ongeluk moeten automobilisten rekening houden met vertraging, meldt Rijkswaterstaat.