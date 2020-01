De taxichauffeur die in januari 2016 over de benen van een vrouw reed na een woordenwisseling op de Rozengracht in Amsterdam handelde niet met opzet. Hij werd dinsdag door de rechtbank in Amsterdam vrijgesproken.

De vrouw stapte die avond na het stappen samen met haar neef in een taxi naar huis. De taxichauffeur wilde de meter niet aan zetten, waarna een woordenwisseling ontstond tussen hem en de vrouw.

De chauffeur zette de auto langs de kant op de Rozengracht en eiste dat ze 40 euro pinde. Toen ze dit weigerde, gaf hij haar een klap, waardoor ze op de grond viel. Vervolgens startte hij de auto en reed over haar benen heen. De vrouw ondervindt nog altijd de gevolgen van de aanrijding.

Volgens het Openbaar Ministerie (OM) reed de taxichauffeur de vrouw met opzet aan. De verdachte heeft dit altijd bestreden. Hij reed naar eigen zeggen in paniek weg en zag de vrouw daarbij over het hoofd. De rechtbank gaat daarin mee.

Rechter: Man reed na aanrijding door

Hoewel de man de vrouw niet met opzet zou hebben aangereden, moet hij volgens de rechter hebben gemerkt dat hij over haar benen reed. Desondanks reed hij na het ongeval door en kwam hij zich nadien niet melden. Dat neemt de rechtbank hem kwalijk.

Ondanks de vrijspraak, blijft de man vastzitten. Hij werd vorig jaar veroordeeld tot drie jaar cel voor een verkrachting in het Amsterdamse stadsdeel West.