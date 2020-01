Acht Amsterdamse basisscholen hebben inmiddels grote voorraden aan flessen drinkwater ingeslagen. Kinderen mogen daar voorlopig geen kraanwater drinken, uit angst dat er mogelijk een te hoog loodgehalte in het leidingwater zit.

Het gaat om de Amsterdamse Oecumenische Scholengroep (AMOS), die bij acht scholen verspreid over de stad maatregelen heeft genomen. De panden zijn voor 1960 gebouwd en daardoor bestaat er een kans dat er loden leidingen aanwezig zijn.

Er is nog geen onderzoek gedaan naar het loodgehalte bij de scholengroep. "Daar heb ik nog geen datum voor", aldus een medewerker. "Maar in de tussentijd nemen we deze noodmaatregel. Zeker als het om kinderen gaat, zet je meteen stappen."

Alle ouders hebben van AMOS hebben een brief ontvangen waarin uitgelegd wordt dat hun kinderen voorlopig geen water meer uit de kraan krijgen.

De gemeente heeft ter waarschuwing een brief gestuurd aan scholen die gevestigd zijn in panden van vóór 1960. Daarin worden scholen aan te raden over te stappen op pakken en flessen water. Bij panden van de gemeente wordt zelf voor vervanging gezorgd.

Lood in het water kan leiden tot diverse gezondheidsproblemen. Daarbij vormen jonge kinderen en zwangere vrouwen een risicogroep.

Lood bij school en drie kinderdagverblijven

Tot nu toe werd er alleen bij de Theo Thijssenschool in de Jordaan te veel lood aangetroffen. Het schoolgebouw is eigendom van de gemeente, die eind november al aangaf het drinkwater in de eigen panden te laten onderzoeken.

Alle buitenschoolse opvangen (bso's) en kinderdagverblijven in de stad hebben een brief van de GGD gekregen. Dat geldt ook voor bso's en kinderdagverblijven die in panden van na 1960 zitten. Zij hebben een brief ter geruststelling ontvangen.

Bij drie Amsterdamse kinderdagverblijven is lood in de waterleidingen gevonden. Op een van de adressen zijn de leidingen inmiddels vervangen.