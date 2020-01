Amsterdam

Staat en klinieken ruziën over budget voor mogelijk gevaarlijke cliënten

Acht forensische instellingen die behandelingen aanbieden aan verdachten en veroordeelden met een psychiatrische stoornis, zeggen te weinig geld te krijgen voor adequate behandeling. Hierdoor stijgt het gevaar voor de samenleving, stellen ze. In de rechtbank in Den Haag is dinsdag met de Staat gesteggeld over de zorgtarieven.