Het art'otel in Amsterdam, waar maandag voor de deur urenlang een grote brand woedde na een gaslek, heeft vooral schade aan de buitenkant. Dat meldt de hotelmanager dinsdag aan nieuwspartner AT5.

"Binnen is de schade beperkt. Alleen is de Library Lounge, waar de brand het meest dichtbij was, voorlopig even dicht. Daar is veel water- en rookschade. Ook in enkele kamers kunnen tijdelijk geen gasten", aldus de hotelmanager.

Door een gaslek woedde er maandag een flinke brand voor de deur van het hotel tegenover Amsterdam Centraal. Het vuur is ontstaan tijdens werkzaamheden op straat. Het hotel werd ontruimd. Nadat de brand was geblust konden de meeste van de gasten weer terug. De ramen die het meest zijn beschadigd, zijn dichtgetimmerd. Verder is het hotel gewoon weer open voor gasten.

"Bezoekers zullen dinsdag wellicht enkele gesprongen ramen zien als ze bij de receptie binnenkomen, maar kunnen gewoon gebruikmaken van ons restaurant en bar. Onze gasten krijgen de keuze om weer terug te komen of om in het Park Victoria Plaza Hotel te verblijven, waar ze maandagavond naartoe zijn gebracht. Alle gasten hebben een diner aangeboden gekregen wegens het ongemak."

Het hotel is momenteel bezig te inventariseren wat er moet gebeuren om alles op te knappen. Wanneer de lounge en een aantal van de kamers weer gebruikt kunnen worden, is nog onduidelijk.