Een veertienjarige jongen is vorige week vrijdag in de Plantagebuurt in Amsterdam-Centrum opgepakt wegens verdenking van handel in harddrugs. Ook heeft de politie

vijf andere personen aangehouden.

Meerdere mensen hadden de politie gealarmeerd omdat zij vermoedden dat er in hun buurt drugs gehandeld werd. Hierom hield de politie donderdag en vrijdag een controle in de Plantagebuurt en doorzochten agenten een woning.

De politie ontdekte dat de veertienjarige Amsterdammer drugs verkocht. Een van de andere verdachten handelde in harddrugs vanuit zijn auto, zo meldt de politie. In een verborgen ruimte in zijn auto troffen agenten een hoeveelheid drugs aan.

Omdat er geruchten gingen dat deze man al lange tijd handelde in drugs, hebben de agenten zijn huis doorzocht. Hier werd ruim 17.000 euro aangetroffen. Het bedrag is in beslag genomen.

De politie doet onderzoek naar de zaak.