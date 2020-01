Amsterdam

Wethouder zet streep door ontwikkeling omgeving Muiderpoortstation

Wethouder Marieke van Doorninck (Ruimtelijke Ordening) schrapt de ontwikkelingsplannen voor het Muiderpoortstation en omgeving. Een van de redenen hiervoor is dat er geen geld meer is voor het project vanwege de hersteloperatie rond de kademuren en bruggen in Amsterdam.