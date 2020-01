Wethouder Marieke van Doorninck (Ruimtelijke Ordening) schrapt de ontwikkelingsplannen voor het Muiderpoortstation en omgeving. Een van de redenen hiervoor is dat er geen geld meer is voor het project vanwege de hersteloperatie rond de kademuren en bruggen in Amsterdam.

De gemeente had grote ontwikkelingsplannen voor de omgeving van het Muiderpoortstation en Tuinwijck. Volgens het stadsbestuur heeft deze omgeving geen prioriteit bij het autoluw maken van de stad. Ook was de buurt kritisch tegenover de aangekondigde ontwikkelingsplannen.

De gemeente startte begin 2018 met een zogeheten gebiedsvisie, waarbij plannen voor de gebiedsontwikkeling moeten worden gemaakt. Het opstellen van deze gebiedsvisie wordt nu gestopt. Als het aan het stadsbestuur ligt, zullen er in de nabije toekomst ook geen grootschalige ontwikkelingen plaatsvinden in Tuinwijck.

Wel zal de gemeente met meerdere vervoersaanbieders een aantal knelpunten op het station en in de omgeving aanpakken. Ook zal het stadsbestuur met deze partijen bekijken welke maatregelen op de lange termijn wenselijk zijn in de omgeving van het Muiderpoortstation.