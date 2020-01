Binnenland Verdachte van moordpoging in Amsterdam: 'Alsof een leven niks voorstelt' Een van de verdachten van de moordpoging op Nourredine A. in april 2016 vindt het choquerend dat in de communicatie waarin de plannen voor de liquidatie worden besproken wordt gedaan "alsof een mensenleven niks voorstelt". Mohamed H. ontkende dinsdag elke betrokkenheid.