Een man is maandag rond 13.30 uur gewond geraakt bij een mogelijk schietincident tijdens een woningoverval op de Apollolaan in het Amsterdamse stadsdeel Zuid.

Wat er precies heeft plaatsgevonden, is nog onduidelijk. Of de gewonde man de bewoner is van de woning kan een politiewoordvoerder desgevraagd nog niet zeggen.

Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. De politie is op zoek naar een jonge man met een donkergroene jas die mogelijk betrokken was bij het incident.