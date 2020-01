De politie heeft zondag in het televisieprogramma Bureau020 van AT5 beelden getoond van de man die op 4 juli een taxichauffeur zwaar zou hebben mishandeld en beroofd.

De betreffende chauffeur pikte de klant die dag op bij een hotel aan de Panamalaan in het Amsterdamse stadsdeel Oost. De klant zei dat hij naar het Noord-Brabantse Overloon moest om daar iets af te geven aan een vriend.

Eenmaal in Brabant aangekomen, reed de chauffeur langs meerdere adressen, maar was de vermeende vriend van de klant nergens te bekennen. De chauffeur kreeg daarop argwaan en eiste van de klant dat die de rit van 230 euro ter plaatse zou betalen. De klant zei echter onvoldoende geld te hebben en vroeg hem om terug te rijden naar Amsterdam.

Terug in Amsterdam stopte de taxi nabij het hotel waar de klant eerder die dag was opgepikt. De klant viel de chauffeur vervolgens aan, kneep zijn keel dicht en gaf hem een aantal klappen in zijn gezicht. Hij beroofde hem van zijn geld en ging ervandoor.

Slachtoffer raakte gewond

Het slachtoffer liep volgens een politiewoordvoerder behoorlijk letsel op, vertelt hij in het televisieprogramma. "De verdachte kneep de keel van het slachtoffer zo hard dicht dat hij niet meer kon schreeuwen. Het voelde alsof hij moest vechten voor zijn leven."

Volgens de politie is de dader een Engelssprekende man in de leeftijd van 19 tot 21 jaar. Hij is slank, ongeveer 1,80 meter lang en heeft kort donker haar.