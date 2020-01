Bij een ongeluk op de Holterbergweg in Amsterdam Zuidoost zijn in de nacht van zaterdag op zondag drie mensen gewond geraakt. Alle drie de slachtoffers zaten in een Fiat Panda die over de kop sloeg toen de auto in de zijkant geraakt werd.

De Panda reed om iets over 1.00 uur over de Holterwegweg in de richting van Spaklerweg. Ter hoogte van De Entree draaide plots een Volkswagen Polo de weg op, die de Panda raakte.

Door de botsing sloeg de Panda over de kop en kwam 200 meter verderop tot stilstand. Vermoedelijk heeft de bestuurder van de Polo de andere auto over het hoofd gezien. Op het moment van het ongeluk waren de verkeerslichten uitgeschakeld.

De drie inzittenden van de Panda, twee mannen en een vrouw, zijn met onbekend letsel naar een ziekenhuis gebracht. Hoe het met de slachtoffers gaat is niet bekend. De bestuurder van de Volkswagen bleef ongedeerd. Beide voertuigen zijn total loss geraakt en zijn afgesleept door een berger.