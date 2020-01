Amsterdam

Bombrief ontdekt in postsorteercentrum Amsterdam, geen spoor naar dader

In een postsorteercentrum aan de Australiëhavenweg in Amsterdam is vrijdag een bombrief aangetroffen, meldt de politie. De recherche denkt dat het explosief mogelijk bedoeld was voor een autobedrijf in de stad waar eerder een dreigbrief naar is verzonden. De politie zegt nog geen spoor naar de dader te hebben.