De audiovisuele kunstinstallatie SKALAR is vanaf vrijdag te bewonderen in evenementenlocatie De Gashouder in Amsterdam.

De tentoonstelling bestaat uit spiegels die begeleid door geluidseffecten en lichtstralen door de ruimte bewegen. Bezoekers kunnen zelf kiezen of ze de show liggend, zittend of staand willen ervaren.

De installatie debuteerde in 2018 in Berlijn, waar het duizenden bezoekers trok. Sinds vrijdag is de tentoonstelling te bewonderen in Amsterdam. Lichtkunstenaar Christopher Bauder en muzikant Kangding Ray hadden twee weken nodig om de show in Amsterdam op te bouwen.

De tentoonstelling is tot 5 februari open voor publiek.