Ondanks de bouwstop voor hotels in 2017 is het aantal hotels in Amsterdam de laatste vijf jaar met ruim een kwart toegenomen. In de regio rondom de hoofdstad zijn er zelfs 40 procent meer hotels bijgekomen, schrijft de Volkskrant vrijdag.

Vrijdag opent het grootste hotel van Amsterdam, nhow Amsterdam RAI, met 640 kamers. Medio mei opent in het Amsterdamse stadsdeel Noord de grootste Holiday Inn Express van Europa, met 440 kamers en 45 meter hoge gebouwen.

Volgens de Volkskrant zou het de afgelopen vijf jaar gaan om 7.700 nieuwe hotelkamers. De komende jaren zijn er tientallen nieuwe hotels op komst. De krant baseert zich op cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en de dienst Onderzoek, Informatie en Statistiek (IOS).

Dat er ondanks de bouwstop toch veel nieuwe hotels bijkomen, zou te maken hebben met 'oude rechten', waarbij vergunningen al waren verleend vóór 1 januari 2017.

Desondanks zou de bouwstop in Amsterdam wel hebben geresulteerd in de bouw van hotels buiten Amsterdam, in de zogeheten Metropoolregio Amsterdam, zoals Hoofddorp of Badhoevedorp. Sinds 2015 is het aantal hotelkamers in de regio van Amsterdam met 40 procent toegenomen en er worden de komende jaren nog eens veertienduizend nieuwe hotelkamers bijgebouwd.