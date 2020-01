Het GVB neemt naar verwachting per april de eerste negen nieuwe trams op in de dienstregeling. Tot die tijd rijdt de tram testritten door de stad.

Het vervoersbedrijf verwachtte aanvankelijk de eerste trams eind vorig jaar op te leveren, maar door "een andere inschatting" gaan de trams nu enkele maanden later rijden.

De trams krijgen rode en grijze kleuren, omdat de trams eind dit jaar gaan rijden op de vernieuwde Amstelveenlijn. De trams die in de toekomst in de binnenstad worden ingezet, krijgen blauwe en witte kleuren. Op welk traject de trams per april gaan rijden, is nog onduidelijk.

Het GVB heeft in opdracht van Vervoerregio Amsterdam en in samenwerking met de gemeente 63 nieuwe trams besteld. Alle trams moeten in 2022 zijn afgeleverd.