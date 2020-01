De politie Amsterdam heeft herkenbare beelden vrijgegeven van vier van de zeven verdachten van de plundering van kledingwinkel JD Sports op de Bijlmerdreef in stadsdeel Zuidoost. De verdachten kregen vanwege hun lage leeftijd eerst de kans om zich te melden bij de politie, maar dat hebben ze niet gedaan.

Op de koopavond van donderdag 7 november kwam een groep van zeven jongens de vestiging van JD Sports binnen. Ze liepen in eerste instantie rustig door de winkel, maar niet veel later pakten ze kleding uit de rekken en renden ze naar de uitgang.

Een winkelmedewerker had snel door wat er aan de hand was en probeerde de deuren te sluiten, maar een paar jongens waren haar te snel af en renden het pand uit. Haar collega's schoten te hulp en probeerden de anderen te stoppen. Ook deze poging mislukte.

De groep is niet alleen door bewakingscamera's vastgelegd, de zogenoemde grab and run is buiten gefilmd door omstanders en verspreid via sociale media. Het feit dat het is vastgelegd door omstanders en de manier waarop de diefstal werd gepleegd, maken de grab and run een exacte kopie van wat in oktober en november al gebeurde bij filialen van JD Sports in onder meer Brussel en Londen.

Tonen van herkenbare beelden is een zwaar opsporingsmiddel

Eerder waren beelden vrijgegeven waarin de overvallers onherkenbaar zijn. "Het tonen van herkenbare beelden is een zwaar opsporingsmiddel", zegt politiewoordvoerder Lex van Liebergen. "Het Openbaar Ministerie (OM, red.) neemt in de afweging om de beelden wel of niet te tonen altijd mee of er nog andere manieren zijn om de identiteit van de verdachten te achterhalen."

En dat deed het OM door de groep eerst onherkenbaar in beeld te brengen. "De verdachten de kans geven om zich te melden, is zo'n manier. Ook is het zo dat in deze zaak de jongens minderjarig zijn, dat is ook een reden geweest voor het OM om de verdachten eerst onherkenbaar te tonen. Helaas hebben zij zich niet gemeld, dan is de consequentie dat een aantal van hen herkenbaar in beeld komt", aldus Van Liebergen.

Andere drie jongens hebben geen kleding meegenomen

De drie jongens die niet herkenbaar in beeld zijn, hebben geen kleding meegenomen. De vier die herkenbaar in beeld zijn gebracht, zijn de jongens die ook daadwerkelijk kleding hebben gepakt.

Ze hebben een donkere huidskleur, dragen donkere kleding en een capuchon. Ze zijn niet heel herkenbaar in beeld, maar "als je ze kent, zie je echt wel wie het is", aldus Van Liebergen. Ze hoopt dat die mensen contact opnemen met de politie.