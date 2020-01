De woningprijzen in Amsterdam zijn het afgelopen jaar opnieuw gestegen, blijkt uit cijfers van makelaarsvereniging NVM. In het vierde kwartaal van 2019 kostte een woning gemiddeld 482.600 euro tegenover 458.200 een jaar eerder.

Het aantal woningen dat het afgelopen jaar is verkocht in Amsterdam is daarnaast ook toegenomen. In de rest van Nederland is juist een daling te zien.

Volgens de makelaarsvereniging is dat de verklaren door de lage rente en een grote behoefte van mensen om in de hoofdstad te wonen. "Heel veel mensen willen in Amsterdam wonen of blijven wonen. Daarnaast nemen ze ook genoegen met minder vierkante meters."

In het vierde kwartaal van 2019 betaalden kopers gemiddeld 5.510 euro per vierkante meter voor een woning in Amsterdam. Een jaar eerder was dat nog 5.400 euro per vierkante meter.