De Amsterdamse componist Martijn Padding heeft woensdagavond de Andreaspenning ontvangen vanwege zijn bijdrage aan de Amsterdamse muzieksector.

Padding heeft de Andreaspenning ontvangen van de voorzitter van het dagelijks bestuur van stadsdeel Zuid, Sebastiaan Capel. Dat meldt de gemeente Amsterdam.

De nieuwe compositie van Padding, getiteld Softly Bouncing, is juist in wereldpremière gegaan, uitgevoerd door het Koninklijk Concertgebouworkest in het Concertgebouw.

Padding is geboren in Amsterdam en is hoofdvakdocent op de compositieafdeling van het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Hij werkt met regelmaat voor het Koninklijk Concertgebouworkest en andere Amsterdamse instellingen.

Padding heeft meerdere muziekprijzen gewonnen, zoals de International Rostrum of Composers Competition in 2009, de Edison Klassiek in 2011 en de Johan Wagenaar Prijs van de Gemeente Den Haag in 2016.

De Andreaspenning wordt toegekend aan mensen die op sociaal, cultureel, maatschappelijk of economisch gebied veel hebben betekend voor Amsterdam.