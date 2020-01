Amsterdam

Zeker 125 woningen in Noord hebben te veel lood in drinkwater

In zeker 125 woningen in Amsterdam-Noord is tot nu toe te veel lood in het drinkwater gevonden, meldt wooncorporatie Ymere in een tussenstand. In de waterleidingen van de betreffende woningen is meer dan de toegestane 10 microgram lood per liter geconstateerd.