De nieuwe Amsterdamse brandweercommandant Tijs van Lieshout heeft thuis een dreigbrief van zijn eigen personeel ontvangen. Dit schrijft de commandant op het intranet van de brandweer.

In de brief wordt ook een kwetsende opmerking gemaakt over het gezin van Van Lieshout, schrijft Het Parool. In het bericht dat hij plaatste op het intranet, schrijft hij dat hij getwijfeld heeft om de brief met de rest van de organisatie te delen. Mogelijke persaandacht weerhield hem daarvan.

Van Lieshout trad in oktober aan als opvolger van Leen Schaap, die al langere tijd overhoop lag met een deel van de uitrukdienst. Ook hij ontving meerdere bedreigingen vanuit het eigen korps. Zijn partner schreef daar afgelopen jaar een open brief over.

In zijn bericht op intranet schrijft Van Lieshout dat hij veel vertrouwen heeft in het "overgrote deel van de medewerkers van dit korps". Wel vraagt hij zich af "wanneer wij het voor elkaar krijgen om de 5 procent te laten stoppen met het beschadigen van het korps en van collega’s".

Van de brief is een melding gedaan bij de politie.