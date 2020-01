Amsterdamse woningeigenaren hebben vanaf woensdag geen recht meer op de gunstige voorwaarden wanneer zij een aanvraag indien voor de overstap naar eeuwigdurende erfpacht. Wie nu een aanvraag indient, heeft geen recht meer op korting en de erfpachtberekening zal gebaseerd zijn op basis van een veelal hogere WOZ-waarde van de woning.

Vereniging Eigen Huis waarschuwde eerder al dat na het verlopen van de deadline huiseigenaren tot wel enkele duizenden euro's duurder uit zijn wanneer zij willen overstappen.

Ruim twee jaar lang konden huiseigenaren gebruik maken van de gunstige overstapregeling. Toch kwam de echte drukte op het overstapportaal van de gemeente pas vlak voor de deadline. Vorige week meldde de gemeente dat ruim tachtig procent van de woningeigenaren een aanvraag heeft ingediend.

Dat nieuws kwam nadat de gemeente een paar dagen eerder de deadline voor de overstapaanvragen met een week had verlengd. Door technische problemen met het digitale overstapportaal kregen sommige aanvragers een foutmelding. De afgelopen maanden kampte dat platform sowieso met de nodige issues en was het vaker onbereikbaar.

Maar dat was niet het enige probleem rond de eeuwigdurende erfpacht. De gemeente kampt met grote achterstanden bij het wegwerken van de aanvragen, omdat veel gegevens handmatig verwerkt moeten worden. Het kan daarom tot enkele jaren duren voordat huiseigenaren daadwerkelijk zijn overgestapt.

In het nieuwe systeem van eeuwigdurende erfpacht gaan huiseigenaren een maandelijkse of jaarlijkse canon betalen. Ook kunnen ze ervoor kiezen de gehele erfpacht in een keer en voor altijd af te kopen.

Bij de laatste telling bleek dat voor 132.000 Amsterdamse woningen een aanvraag is ingediend. In totaal zijn er 158.500 woningen die in aanmerking komen voor de overstap. Het is nog niet duidelijk hoeveel extra aanvragen er gedaan zijn in de afgelopen week.

Amsterdamse woningeigenaren sluiten eeuwigdurende en voortdurende erfpacht allebei af voor onbepaalde tijd. Het verschil is dat bij voortdurende erfpacht elke vijftig of 75 jaar opnieuw wordt gekeken naar de actuele grondwaarde. Vervolgens worden de erfpachtkosten daarop aangepast. Bij eeuwigdurende erfpacht blijven de erfpachtkosten altijd hetzelfde.