Tram 7 is dinsdagmiddag enige tijd gestremd geweest nadat de bestuurder in een vechtpartij verwikkeld raakte met een passagier bij een halte in de Amsterdamse wijk De Baarsjes.

Het incident vond plaats rond 16.00 uur, op het moment dat de tram stilstond bij de Willem Schoutenstraat. Aan de vechtpartij ging een woordenwisseling vooraf, zo meldt een politiewoordvoerder. Daarna werden er over en weer klappen uitgedeeld.

Volgens een getuige zou de ruzie zijn ontstaan nadat een groep met een ongeldig kaartje de tram in wilde stappen. De trambestuurder zou vervolgens meerdere keren zijn geslagen.

De politie doet onderzoek en gaat camerabeelden uit de tram bekijken. "Daarbij onderzoeken we welke partij er welk aandeel heeft gehad in de vechtpartij en hoe deze is ontstaan", aldus de woordvoerder.

Het is onbekend of er iemand gewond is geraakt door de vechtpartij. Er hoefde geen ambulance ter plaatse te komen.

Reizigers moesten rekening houden met een vertraging van vijftien minuten.