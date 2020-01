In zeker 125 woningen in Amsterdam-Noord is tot nu toe te veel lood in het drinkwater gevonden, meldt wooncorporatie Ymere in een tussenstand. In de waterleidingen van de betreffende woningen is meer dan de toegestane 10 microgram lood per liter geconstateerd.

De afgelopen paar maanden heeft Ymere honderden watertesten afgenomen, voornamelijk in Amsterdam-Noord. Van 665 testen zijn de resultaten inmiddels bekend, dat is iets meer dan de helft. In twee derde van de woningen waar is getest, is daadwerkelijk lood aangetroffen, namelijk in 450 woningen.

In 23 procent van de woningen is minder dan 5 microgram per liter aangetroffen. Bij 22 procent lag het tussen de 5 en 10 microgram per liter en bij 19 procent lag het boven de wettelijke toegestane 10 microgram.

Ymere gaat ervan uit dat de percentages ongeveer gelijk zullen blijven als de resultaten van de resterende tests binnenkomen. Bewoners kunnen nog steeds bij de wooncorporatie terecht als ze zich zorgen maken over het drinkwater. Wanneer het onbekend is wat voor leidingen er liggen, zal Ymere een watertest uitvoeren.

Alle leidingen worden vervangen

Een te grote concentratie aan lood kan schadelijk zijn voor jonge kinderen en het leervermogen negatief beïnvloeden. De woningcorporatie wil de leidingen in alle woningen waar lood in het drinkwater is aangetroffen daarom vervangen.

"De looddeeltjes zijn onwenselijk, daar willen we een oplossing voor vinden", zegt een woordvoerder. "We hebben nu voor een groot deel in kaart waar het probleem is en we kunnen dus beginnen aan deel twee: het vervangen van de leidingen."

Huurders kregen in oktober waarschuwing

In oktober kregen 1.655 huurwoningen van Ymere een brief op de mat waarin werd gewaarschuwd dat de woningen mogelijk zijn aangesloten op een centrale ringleiding van lood. Het gaat uitsluitend om woningen die voor 1960 zijn gebouwd. Sindsdien wordt er geen lood meer gebruikt voor leidingen.

Bewoners van woningen waarbij meer lood is aangetroffen dan toegestaan, krijgen 60 procent huurkorting tot de situatie is hersteld.