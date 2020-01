De politie doet momenteel onderzoek naar een dode hond die zaterdag werd gevonden in het Vliegenbos in Amsterdam-Noord. Het dier had meerdere verwondingen en littekens.

In verband met het onderzoek heeft de politie een foto vrijgegeven. Het gaat om een pitbull-achtige rui met een zwarte vacht.

"We zijn heel benieuwd wat er met het beestje is gebeurd, hoe het daar terecht is gekomen en hoe het aan die littekens en verwondingen komt", aldus een politiewoordvoerder. De hond werd rond 16.30 uur aangetroffen door een voorbijganger in het Vliegenbos ter hoogte van de Nieuwendammerkade. Vermoedelijk lag hij nog maar kort op deze plek.

Volgens de politie waren er recente verwondingen zichtbaar rondom de hals en de borststreek van het dier. Getuigen of personen die de hond herkennen worden gevraagd om contact op te nemen.