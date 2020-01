De Rijksrecherche heeft het onderzoek naar het lek rondom de burgemeestersbenoeming van Femke Halsema gestaakt. De zaak is geseponeerd omdat er te weinig bewijs is. Dat bevestigt het Openbaar Ministerie (OM) na berichtgeving van De Telegraaf.

Er was een verdachte in beeld, maar na onderzoek bleek er onvoldoende bewijs te zijn. Wie die verdachte was en of die in de gemeenteraad zit, is niet bekend.

De Rijksrecherche startte het onderzoek vorig jaar nadat er mogelijk vertrouwelijke informatie werd doorgespeeld aan De Telegraaf. In mei 2018 schreef de krant onder meer over hoe de vertrouwenscommissie die zich bezighield met de benoeming van de nieuwe burgemeester, overleg pleegt. De informatie viel onder de geheimhouding.

Ook werd bericht dat er binnen de gemeenteraad verzet zou zijn tegen de voordracht van Halsema als burgemeester. Oud-wethouder Carolien Gehrels zou de tweede kandidaat zijn geweest.

Partij voor de Dieren-raadslid Joris van Lammeren deed als voorzitter van de vertrouwenscommissie aangifte.