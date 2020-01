Een geparkeerde auto is maandagavond in brand gevlogen op de Hans Meerum Terwogtweg in het Amsterdamse stadsdeel Noord.

Het blijkt te gaan om een auto die in de nacht van vrijdag op zaterdag is gestolen in het West-Friese dorp Hoogwoud. Volgens omstanders is de brand aangestoken. De brandweer vond in de auto twee flessen met vermoedelijk benzine.

De politie heeft de auto meegenomen voor verder onderzoek. Wie de auto heeft achtergelaten en vermoedelijk in brand heeft gestoken, wordt nog onderzocht.