Binnenland OM: In oktober opgepakte man verdacht van medeplegen moord Wiersum De man die in oktober is opgepakt voor betrokkenheid bij de liquidatie van strafrechtadvocaat Derk Wiersum, is volgens het Openbaar Ministerie (OM) mogelijk de schutter. Hij wordt verdacht van moord in vereniging, wat betekent dat hij en anderen worden verdacht van de moord, zo is maandag bevestigd in gesprek met NU.nl.