Een plein op de Amsterdamse Zuidas zal binnenkort worden vernoemd naar prinses Amalia, heeft de gemeente besloten.

Het plein is gelegen aan de noordzijde van station Zuid en was hiervoor naamloos, al werd de plek weleens Vijfhoek genoemd.

"Nu het plein steeds drukker is geworden door de nieuwe inrichting en steeds vaker gebruikt wordt om te spelen of te lunchen, werd het tijd voor een echte naam", staat op een blog over de ontwikkeling van de Zuidas.

Voor het besluit over de naamgeving genomen werd, is de koninklijke naam eerst voorgedragen aan de afdeling Basisinformatie van de gemeente. Vervolgens heeft de commissie Naamgeving Openbare Ruimten daar een positief advies over uitgebracht.

Uiteindelijk oordeelde het college dat het plein inderdaad vernoemd zal worden naar prinses Amalia. Wanneer dat gaat gebeuren, is nog wel onduidelijk.

In Amsterdam is er verder nog geen straat of plein naar de prinses vernoemd. Wel is er een Amaliastraat te vinden in West, maar deze verwijst naar Amalia van Solms, de vrouw van stadhouder Frederik Hendrik.