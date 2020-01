Club Akhnaton aan de Nieuwezijds Kolk past deze maand het programma aan nadat er zaterdagavond brand ontstond in de technische ruimte van het pand.

De club zal de danslessen, die normaal gesproken in de grote zaal worden gegeven, moeten verplaatsen naar een andere locatie binnen Akhnaton of buiten het pand.

Voor de geplande studentenfeesten en een particulier feest moet een andere plek worden gezocht. Of het café wel direct open kan is nog onduidelijk.

Akhnaton laat weten dat het pand weinig schade heeft opgelopen tijdens de brand. Wel moeten er nieuwe onderdelen komen voor de technische ruimte en moet het plafond gerepareerd worden.

De brand is vermoedelijk ontstaan door kortsluiting in de bekabeling van de technische ruimte. Het pand werd direct ontruimd, waardoor honderd bezoekers op straat kwamen te staan. Zeven van hen ademden rook in en moesten worden nagekeken in de ambulance. Eén moest mee naar het ziekenhuis.