De brandweer heeft in de nacht van zaterdag op zondag drie personen gered uit een brandende woning in de Sean MacBridestraat in Amsterdam Zuidoost

Vanwege dikke rookontwikkeling zaten de drie ingesloten in een woning op de eerste verdieping. Alle personen hebben rook ingeademd, twee van hen zijn met spoed overgebracht naar het ziekenhuis.

De brand was zondagochtend geblust. Er is aanzienlijke brandschade in de woning, waardoor de bewoners waarschijnlijk niet kunnen terugkeren. Hoe het vuur is ontstaan is nog onbekend.