De brandweer heeft zaterdagavond café en club Akhnaton aan de Nieuwezijds Kolk ontruimd nadat er brand was ontstaan in het pand. Meerdere mensen ademden rook in, één persoon is naar het ziekenhuis overgebracht.

De brandweer kreeg even na 22:30 uur een melding binnen van een brandgerucht. Bij aankomst bleek er brand te zijn ontstaan in de technische ruimte aan de achterzijde van het pand.

Het gebouw werd meteen ontruimd, waardoor zo'n honderd bezoekers op straat kwamen te staan. Zeven mensen ademden rook in en zijn nagekeken door ambulancepersoneel. Eén moest mee naar het ziekenhuis.

De brand is inmiddels onder controle. Alle woningen boven worden nog door de brandweer nagelopen.