Ruim 80 procent van de Amsterdamse woningeigenaren heeft tot nu toe een aanvraag ingediend om over te stappen naar eeuwigdurende erfpacht, meldt de gemeente vrijdag.

In totaal 158.500 woningen in Amsterdam komen in aanmerking voor de overstapregeling. Voor zeker 132.000 woningen is inmiddels een overstapaanvraag gedaan, of is een aanvraagdatum geregistreerd. Die erfpachters profiteren van de gunstige voorwaarden die tot 8 januari gelden.

De gemeente besloot op 30 december om de deadline voor erfpachters te verlengen tot 8 januari, nadat bleek dat sommige woningeigenaren moeite hadden met inloggen op het overstapportaal.

Iedere Amsterdammer met een huis op grond dat in erfpacht is afgegeven heeft dus nog tot 8 januari de tijd om een aanvraag in te dienen om tegen gunstige voorwaarden over te stappen naar eeuwigdurende erfpacht. Daarna is het nog steeds mogelijk om over te stappen, maar dan gelden andere voorwaarden.